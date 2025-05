Luxemburgo diz que preferia técnico brasileiro na Seleção e alerta Ancelotti: "Não é fácil"

A CBF anunciou o italiano Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira. Vanderlei Luxemburgo, ex-treinador do Brasil, deu boas-vindas ao atual técnico do Real Madrid, mas afirmou que preferia um brasileiro à frente da Amarelinha.

Em seu perfil no Instagram, o treinador relembrou o período de 24 anos do Brasil sem levantar uma Copa do Mundo e disse que a Seleção atravessa um momento de instabilidade semelhante. Por isso, para ele, a escolha de um brasileiro para o comando do time seria mais adequada. Ele ainda fez a um alerta ao italiano.

"A Seleção Brasileira vem vivendo um momento muito difícil. Uma instabilidade muito grande, uma desconfiança muito grande. Não existe uma empatia com a Seleção e a população. A população com a Seleção. A coisa está degringolada. Eu vejo o momento do Brasil como em 66, que foi desclassificado para Portugal. Ganhamos 70, depois ficamos 74, 78, 82 - com uma excelente Seleção não ganhamos -, 86 - com o mesmo treinador não ganhamos -, 90 e fomos ganhar em 94. Aí 98, com a mesma comissão técnica, fomos ganhar em 2002. E agora estamos vivendo um momento de instabilidade", disse Luxemburgo.