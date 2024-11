Pouco esforço e 'desfalques': como foi o 1º treino da seleção em Belém

Com "desfalques", a seleção brasileira iniciou na tarde desta segunda-feira (11), no Mangueirão, a preparação para enfrentar a Venezuela, quinta-feira (14), em Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

O técnico Dorival Júnior preservou quem atuou no domingo. Abner e Raphinha foram os últimos a chegar de viagem.

Ederson, Bento, Weverton, Danilo, Vanderson, Marquinhos, André, Andreas Pereira, Lucas Paquetá, Vini Jr, Estêvão, Savinho, Luiz Henrique e Igor Jesus foram a campo no Mangueirão desde o início.