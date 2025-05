Vice da CBF pede intervenção e vê Ancelotti usado para emparedar Justiça

O vice-presidente da CBF Fernando Sarney entrou com ação na Justiça do Rio pedindo o afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues e intervenção na entidade. Seu requerimento é para ser nomeado interventor, isto é, novo comandante da confederação.

É o segundo pedido de afastamento feito por Sarney - antigo aliado e agora desafeto de Ednaldo - à Justiça. Antes, foi no STF.

Agora é o Tribunal de Justiça do Rio que está encarregado de julgar o acordo que mantém o presidente da CBF no poder.