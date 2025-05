Quem foi bem e quem foi mal: o desempenho de 15 brasileiros com Ancelotti

Militão: o zagueiro se destacou durante as duas primeiras temporadas de Ancelotti no time da capital espanhola. Nas últimas temporadas, no entanto, sofreu com lesões sérias de ligamento. Saldo: positivo

Endrick: em sua primeira temporada no Real Madrid, o atacante acabou com pouco espaço diante da chegada de Mbappé, considerada a maior contratação do ano. Ainda assim, Endrick teve espaço e atuou, até aqui, em 35 jogos. Saldo: neutro

Casemiro: o volante formou uma trinca histórica com Kroos e Modric sob comando de Ancelotti. Atualmente no Manchester United, Casemiro era homem de confiança do italiano e, inclusive, conversou com o novo treinador da seleção. Saldo: muito positivo

Militão, Carlo Ancelotti e Casemiro posam juntos após título do Real Madrid Imagem: Alex Grimm/Getty Images

Everton (2019 a 2021)

Bernard: hoje no Atlético-MG, Bernard não empolgou Ancelotti. Os dois trabalharam juntos durante toda a temporada 20-21, e o jogador atuou apenas 18 vezes — 13 como reserva. O saldo foi de três gols marcados e apenas uma assistência. Saldo: negativo