Herdeiros do Dinizismo? Quem são os nove que voltam a Belém com a seleção

A seleção de Diniz, porém, não deu certo. O Brasil venceu Bolívia e Peru e depois empatou uma e perdeu três. A dupla jornada à época com o Fluminense não funcionou.

Dorival chegou e pregou uma reformulação. Em relação ao jogo contra a Bolívia, o Brasil só tem nove remanescentes.

Ficaram Ederson, Bento, Danilo, Vanderson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, André, Bruno Guimarães e Raphinha para a atual convocação. O Brasil se prepara em Belém para enfrentar a Venezuela em Maturín. Depois, receberá o Uruguai na Fonte Nova.

Alisson e Rodrygo estão lesionados. Neymar voltou há pouco após a recuperação de cirurgia no joelho e só será convocado em 2025. Outros perderam espaço tecnicamente.

Caio Henrique, Renan Lodi, Ibañez, Nino, Casemiro, Joelinton, Raphael Veiga, Antony, Matheus Cunha, Richarlison e Gabriel Jesus não estão na última lista de Dorival. Destes, apenas Casemiro foi chamado no início do trabalho do treinador.