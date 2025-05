Galvão diz que citou Ancelotti ao ser questionado por Ednaldo em almoço

Galvão Bueno aprovou o nome de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Ao falar sobre a novidade, o apresentador, durante o "Galvão e Amigos", da Band, relembrou que sugeriu o nome do italiano a Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, logo depois da Copa do Mundo de 2022.

Se existe alguém que não tem o direito de ser contra o Ancelotti sou eu, pela admiração que tenho por ele. Aliás, vou voltar na história: em dezembro de 2022, o Ednaldo, em um almoço junto comigo e outas pessoas, perguntou: 'qual o seu técnico preferido?' Eu disse: 'brasileiro ou estrangeiro?'. Ele disse: 'estou pensando em um estrangeiro'. Eu disse: 'Carlo Ancelotti e não se discute mais'. Por tudo que ele fez: é o único a ganhar as cinco principais ligas da Europa, cinco Champions... pelo que fez como jogador e treinador. E pela vontade que ele tem de trabalhar com jogadores brasileiros Galvão Bueno, no "Galvão e Amigos"

A novela acabou

A CBF anunciou hoje Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. O treinador deixa o Real Madrid para assumir a missão de levar a seleção à Copa do Mundo faltando um ano para o Mundial.