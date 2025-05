Ancelotti, ouça ao podcast do UOL sobre Neymar para saber o que não fazer

Sai hoje (13) o quarto episódio do podcast do UOL sobre Neymar e ele é de fundamental importância para todo mundo entender até onde vai a influência do jogador em todo lugar que ele passa, inclusive na seleção brasileira.

Por isso, é de fundamental importância que Carlo Ancelotti ouça ao documentário brilhante de Pedro Lopes, Thiago Arantes e Juca Kfouri para saber exatamente como se proteger das intenções do atleta do Santos.

Não importa o tamanho do jogador, ninguém poderia ter tanto poder em um ambiente como o da seleção brasileira como teve o ex-Barcelona. Escolher quando falava, como falava, em quais materiais apareceria... Até no trabalho jornalístico Neymar Pai queria interferir...