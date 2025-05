Ednaldo tem trunfo com Ancelotti, mas Justiça segue como ameaça na CBF

Está sob a mesa do Tribunal de Justiça do Rio mais um pedido de afastamento do presidente da CBF.

Essa situação preocupa Ednaldo e seus apoiadores. Quem cerca o presidente o vê já cansado e desgastado com a disputa política.

Expectativa

Eles sabem que de hoje em diante pode sair uma decisão que afaste o dirigente do poder — como já aconteceu em 2023. E, no mínimo, force mais uma disputa política envolvendo recursos em Brasília.

O gancho da confusão é uma das assinaturas de um acorde que, inicialmente, apaziguaria a briga sobre a eleição de Ednaldo, em 2022.

Foi mesmo o Coronel Nunes quem assinou o documento, ao lado de outros ex-dirigentes da CBF? A Justiça ainda não conseguiu uma resposta.