Pulgar, do Flamengo, é cortado da seleção do Chile por lesão

O volante Erick Pulgar, do Flamengo, foi cortado da seleção do Chile por conta de uma lesão muscular ocorrida durante a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.

O que aconteceu

O comunicado foi feito pela Federação de Futebol do Chile. Além de Pulgar, também foram cortados Darío Osório e Marcelo Morales.

Segundo a nota, eles apresentaram "patologias que limitam suas partipações em treinos e jogos". O Chile enfrenta o Peru e a Venezuela nesta convocatória de Eliminatórias da Copa do Mundo.