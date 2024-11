'Rei do Rebaixamento', William Rogatto é preso em Dubai pela Interpol

O meu objetivo é apurar a veracidade das informações e limpar essa sujeira de apostas do futebol brasileiro. Precisamos ter certeza que a maior paixão dos brasileiros não está relegada à própria sorte. Senador Carlos Portinho

Rogatto foi alvo de operação do Ministério Público do Distrito Federal após ter seu esquema descoberto. No depoimento à CPI, ele admitiu que comprava árbitros, jogadores, dirigentes e presidentes de clubes no futebol brasileiro. O "Rei do Rebaixamento" explicou que colocava jogadores em times com dificuldade financeira para gerar dinheiro com apostas.

O empresário não apresentou provas, mas disse que poderia ser encontrado em Portugal, onde estaria se refugiando para não ser preso. Integrantes da CPI cogitaram uma viagem para colher as supostas evidências de Rogatto, mas não levaram o plano adiante porque faltavam detalhes sobre o paradeiro do investigado.

O UOL entrou em contato com a PF e com a Interpol pedindo detalhes sobre a prisão de Rogatto. O texto será atualizado com a posicionamento das autoridades.