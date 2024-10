'Rebaixei 42 times' e 'ganhei R$ 300 milhões': o que apostador falou na CPI

Palmeiras 5x0 São Paulo

Todos os jogos que vi que estavam acontecendo em que o Botafogo vinha desestruturado... todos os jogos que fiz no Palmeiras, eu ganhei. São resultados. Não falo que tive envolvimento, mas informações chegam, muitas das vezes, porque o jogador não consegue segurar a boca. Aí a informação chega e fala: 'Hoje vai ter um resultado ali. Tal time vai ganhar e vai tomar uns gols aí'. E eu, supostamente, sou um apostador, não sou só de esquema de manipulação. Gosto de dinheiro, eu amo apostar também. E alguns jogos que eu fiz, eu ganhei. Tive êxito porque chegava uma informação: 'Olha, hoje vai ter um jogo assim, assim, assim... Coloca aí que vai dar bom'. Eu simplesmente falava: 'Então, está bom'. Eu colocava e dava bom. De onde veio a informação? Não sei. Quem estava fazendo? Também não sei. Eu sei que eu ganhava

Sistema forte

Os grandes não vão cair nunca, não vai adiantar [...] A gente está falando isso de dentro da CBF, de dentro das federações, tenho provas, conversas e vídeos. Eu relato tudo. Não dei a cara porque existiram ameaças, mas hoje, depois do que passei... [...] Me perdoa, mas isso não vai dar em nada, vai fazer vítimas do sistema e, no final, não vai acabar porque não é de agora. Isso existe há mais de 30 ou 40 anos. Não vamos tentar tapar o sol com a peneira. Eu fiz parte do sistema, está aí, a polícia está investigando

Pessoas "perigosas"