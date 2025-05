Alves detalha lado 'paizão' de Zubeldía e agradece: 'Nos ensinando muito'

Foi melhor do que eu esperava, todos me ajudaram. Na primeira partida contra o Bragantino, quem mais chegou comigo foi o André Silva, até porque eu ia jogar do lado dele. Me incentivou demais, me deu apoio. Depois todos deram, falaram que precisava ter mais confiança, porque eu me segurava um pouco. 'Você tem que se soltar, você tem futebol para isso'. Foi primordial.

O técnico Luis Zubeldía falou exaustivamente sobre ter calma com os jogadores jovens após mais um deles entrar e decidir para o Tricolor: Lucca. Já Alves ainda persegue seu primeiro gol como profissional e não esconde que nem sabe como irá comemorar.

Vai ser igual ao Ferreira, 15 comemorações. Vai ser um monte, não tem uma fixa ainda.

Tanto Alves quanto Lucas Ferreira estão morando no CT da Barra Funda. Os dois passam boa parte do tempo juntos e gostam de ver séries no tempo livre.

Andamos bem mais próximos (Alves, Ferreira, Ryan e Lucca) do que com os outros, claramente. Ficamos o dia todo. Quando acaba o treino, cada um vai para sua casa. Eu e Ferreira ainda ficamos aí, estamos morando no CT desde que subimos, somos mais próximos. Quando não vou para casa da minha namorada, ficamos aqui, vendo séries na Netflix. A resenha é infinita. Tem muita zoação. Não posso nem falar, se não dá ruim. Vão ficar bravos comigo. Censurado

O meia desconversou sobre estar na mira do futebol russo, com sondagem do CSKA.