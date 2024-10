CPI das Apostas: Sem paradeiro de investigado, senadores adiam viagem

O que eu achei curioso do depoimento do William Rogatto é que ele é acusado de casos relacionados ao campeonato estadual do Distrito Federal. [...] Ele falou aquilo tudo e as armações que ele mesmo fez foram muito pouco tocadas na CPI. Falou-se um pouco de cmo ele rebaixou um time no DF, mas ele não explicou o mecanismo. [...] Em determinado momento, o depoimento entrou em uma maluquice de perguntarem o que ele acha sobre jogos que ele não tem nenhum dado.

Rodrigo Mattos

