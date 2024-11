PF monitorou tabela para achar Bruno Henrique e cogitou ir à concentração

Tudo isso considerando a especificidade da profissão de jogador de futebol, que viaja muito.

Olho na tabela

Os promotores ainda anexaram a tabela de jogos no Flamengo. O print foi tirado na véspera da partida contra o Internacional, que foi em Porto Alegre, e ainda trouxe a relação de próximas partidas justamente em Belo Horizonte.

"A ideia do Gaeco e da Polícia Federal é a de cumprir as buscas em alguma janela de oportunidade que revele ser provável que Bruno Henrique esteja em sua casa, no Rio, antes ou após algum jogo do Flamengo em território fluminense", escreveu o MP na ação a qual o UOL teve acesso.

A estratégia foi sincronizar para que os policiais fossem tanto à casa do jogador quanto ao Ninho do Urubu.

Nada de abordagem na rua

Só que a Justiça travou duas ideias do MP: nada de abordagem na rua ou em qualquer outro hotel/local que não fosse a casa dele ou o Ninho.