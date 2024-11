Como é a teia de apostas suspeitas envolvendo Bruno Henrique, do Flamengo

Wander Nunes Pinto Júnior - irmão de Bruno Henrique

Ludymilla Araújo Lima - cunhada de Bruno Henrique

Poliana Nunes Cardoso - prima de Bruno Henrique

Outro grupo

Henrique Mosquete do Nascimento

Claudinei Vitor Mosquete Bassan

Douglas Ribeiro Pina Barcelos

Max Evangelista Amorim

Andryl Sales Nascimento dos Reis

Rafaela Elias Bassan

A PF conseguiu mapear dois grupos. Um de parentes de Bruno Henrique. Os outros investigados formariam o grupo de apostadores, que também têm vínculo entre si e interação social no Instagram.

Claudinei é casado com Rafaela e é irmão de Henrique Mosquete. Max Evangelista e Andryl jogaram juntos na equipe de fut 7 do Grêmio.

Quando o STJD analisou o caso, não tinha informações sobre a existência do núcleo de apostadores ou do envolvimento de parentes do jogador. Ou seja, a investigação da PF ampliou as informações que constavam no relatório inicial de alerta da partida.