Do cartão à operação policial: como o caso Bruno Henrique se desenrolou

Esse relatório só estava disponível em junho de 2024 e foi encaminhado à Polícia Federal. Há um acordo entre a PF e empresas de monitoramento para receber avisos sobre suspeitas.

Inquérito arquivado

Também foram encaminhadas as informações ao STJD para investigação de manipulação de resultados. O caso foi arquivado com a alegação de que os valores eram irrisórios e que o lance não era necessariamente para cartão amarelo. O STJD também recebeu da Sportsradar a negativa sobre eventos fora do comum no Flamengo x Santos.

Bruno Henrique se defendeu, usou o advogado do Fla. Por isso, a operação da PF nesta terça não foi uma completa surpresa.

Sinais

No decorrer da investigação que também envolve o Ministério Público do Distrito Federal, dados obtidos junto às casas de apostas, por intermédio dos representantes legais indicados pela Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), apontaram que as apostas teriam sido efetuadas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração.