STJD foi alertado sobre caso de Bruno Henrique e arquivou processo

O órgão da corte desportiva tomou decisão de arquivar qualquer procedimento no momento. No entanto, ficou aberta a possibilidade de transformar Bruno Henrique em alvo novamente caso investigações de outras esferas tragam mais elementos.

Bruno Henrique virou alvo de uma operação da Polícia Federal. As investigações até o momento mostram que parentes do jogador apostaram que ele levaria cartão na partida em questão, o que de fato aconteceu.

O que o STJD disse

"O Superior Tribunal de Justiça Desportiva recebeu comunicado da Diretoria de Ética e Conformidade da CONMEBOL, encaminhado pela Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro em 02/08/2024, sobre a partida ocorrida em 01/11/2023 (nove meses antes) entre Flamengo RJ e Santos SP, com relato de comportamento atípico no cartão amarelo do atleta Bruno Henrique Pinto.

De imediato, a Procuradoria de Justiça Desportiva oficiou a empresa SPORTRADAR, parceira externa contratada pela FIFA para monitorar o campeonato objeto da suspeita de manipulação, inclusive com a realização de análise de inteligência. Em resposta, a SPORTRADAR apresentou relatório com a conclusão de que não identificou irregularidades no momento da partida.

Em análise desportiva do lance, a Procuradoria constatou que os fatos observados se coadunam com a realidade razoável da prática do futebol, considerando, notadamente, a ação do atleta no fato assinalado como falta, a intensidade da jogada, a reação do jogador após a marcação da infração e o minuto da partida em que a disputa de bola ocorreu. Entendeu-se que, na ótica desportiva, os fatos são compatíveis com os parâmetros usuais.