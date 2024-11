Abatido, Bruno Henrique conversou com Filipe Luís e pediu para jogar no Fla

Bruno Henrique teve uma conversa com membros da diretoria para falar sobre o episódio. Ele aparentou tranquilidade e afirmou que não levou o cartão de propósito. Depois, treinou normalmente ao lado dos companheiros para o jogo contra o Cruzeiro.

O técnico Filipe Luís também conversou com o atacante. Primeiro, ele teve um papo com Marcos Braz para alinhar o que fazer sobre a situação e depois com o jogador. O objetivo também era saber como o camisa 27 estava emocionalmente, inclusive pensando na partida pelo Brasileirão.

Bruno sempre se colocou à disposição para jogar. A decisão ficou nas mãos do Flamengo, que optou por dar respaldo ao jogador enquanto a investigação ainda está em curso.

Ainda de manhã, a PF também esteve no Ninho. Com apenas seguranças no local, eles queriam entrar no quarto onde Bruno Henrique fica. Cada atleta tem seu próprio local para descanso dentro do CT e lá podem — ou não — deixar objetos pessoais. Sem a senha, os agentes tiveram de entrar em contato com o jogador e o Fla para acessar o local. Depois, seguiram normalmente com o trabalho, mas não levaram nada.

Bruno Henrique é um dos jogadores mais queridos dentro do Flamengo. Considerado um dos líderes do grupo, ele é bastante próximo de outros atletas, que naturalmente sentiram a situação. O clube garante que fará de tudo para o caso não afetar a equipe em uma semana de decisão.