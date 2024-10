Flamengo viaja a Porto Alegre com 10 desfalques; veja relacionados e time

O Flamengo embarcou para Porto Alegre com alguns desfalques e vai ter mudanças na escalação para encarar o Internacional nesta quarta-feira. As equipes entram em campo às 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O técnico Filipe Luís tem 10 desfalques para a partida. Arrascaeta e Léo Pereira estão suspensos. David Luiz, Alex Sandro, Luiz Araújo, De la Cruz e Carlinhos se recuperam de problemas físicos. Everton Cebolinha, Pedro e Matias Viña estão fora da temporada.

No treino desta terça, a comissão esboçou o Fla com mudanças. Filipe já havia admitido a possibilidade de poupar alguns jogadores e deve dar descanso a Wesley e Gabigol.