Luz no fim do túnel? Como estão as recuperações de Luiz Araújo e Cebolinha

Os dois estão no estágio de atividades na academia de baixo impacto. Mesmo com alguns exercícios utilizando bola, o caminho ainda é longo. Eles precisam passar pela fisioterapia, retornar ao campo e fazer toda a parte de transição até o retorno definitivo.

O Flamengo prepara os dois para estarem 100% na pré-temporada do ano que vem. O clube ainda não sacramentou os planos, mas quer ter um período de preparação com Filipe Luís e o elenco.

Quem ainda volta neste ano com certeza é De la Cruz. O uruguaio deve demorar um mês para se recuperar da lesão na coxa e vai perder as finais da Copa do Brasil, mas não a temporada.