David Luiz sente dores, não viaja e vira mais um desfalque para o Flamengo

O Fla já não pode contar com outros vários jogadores. Luiz Araújo, De la Cruz e Carlinhos seguem entregues ao departamento médico. Everton Cebolinha, Pedro e Viña estão fora da temporada. Além de Léo Pereira, Arrascaeta também está suspenso. Alex Sandro não viaja porque segue tratando o desconforto na coxa direita.

O técnico Filipe Luís deve poupar alguns titulares. O Flamengo já projeta a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG no próximo domingo.

O Flamengo faz jogo atrasado da 17ª rodada contra o Inter. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta David Luiz não viajará com a delegação para Porto Alegre. O zagueiro está com dor bilateral no Tendão de Aquiles e tornozelo.