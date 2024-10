Filipe Luis indica mistão contra Inter por final do Flamengo: 'Jogo do ano'

O técnico Filipe Luis deverá poupar alguns titulares para a partida desta quarta-feira (30), contra o Internacional, no Beira-Rio (RS), em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. A prioridade será dada ao jogo de ida da final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, neste domingo (3), no Maracanã (RJ).

O que aconteceu

A tendência é a de que o treinador preserve os jogadores mais desgastados. A decisão terá como base o que será passado pelos fisiologistas do clube.

Filipe Luis, porém, ressaltou as dificuldades que tem por conta de lesões. Em sua análise, o elenco rubro-negro se tornou "curto".