Hugo Souza analisa falha, rechaça 'vaias' no Maracanã e comenta papo com Dorival: "Vai nos ajudar"

Após a falha que levou ao terceiro gol do Flamengo, Hugo Souza ouviu a torcida rubro-negra, em tom de ironia, gritar seu nome no Maracanã. O goleiro deixou o clube da Gávea em 2023 e voltou ao futebol brasileiro em 2024 para reforçar o Corinthians e, desde então, sempre deixou claro sua identificação com o Timão.

"Faz parte do futebol, a provocação faz parte. A torcida faz a parte dela, e o que eu tenho que fazer é trabalhar dentro de campo para continuar trabalhando, continuar acertando. O erro aconteceu hoje, era normal que isso fosse acontecer, o que tenho que me preocupar é dentro de campo e fazer o meu melhor, para que a nossa torcida, lá na nossa Arena, possa gritar meu nome de uma forma positiva", comentou o arqueiro.

O duelo contra o Flamengo foi, provavelmente, o último do Corinthians sem um treinador efetivado. O Timão chegou a um acordo com o técnico Dorival Júnior na última sexta-feira. E já neste domingo, o comandante esteve no Maracanã para acompanhar o jogo.

Hugo, então, contou sobre o papo com Dorival ainda no vestiário e citou a expectativa pela chegada do técnico. O goleiro e o treinador trabalharam juntos no Flamengo, em 2022. Sob comando de Dorival, o camisa 1 disputou cinco jogos, sendo quatro como titular.

"Ele foi no vestiário no início do jogo. Nos cumprimentou, desejou um bom jogo. No final do jogo, participou ali da roda também. Agora vai começar uma nova história, um novo comando. Amanhã é um novo dia, e vamos ver o que ele vai apresentar para a gente. É um professor que é multicampeão, sabe muito bem o caminho das vitórias. Tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante", declarou o jogador.

O Corinthians, agora, tenta recolher os cacos rapidamente, já que volta aos gramados no meio de semana. O Timão encara o Novorizontino nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, na ida da terceira fase da Copa do Brasil.