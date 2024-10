CBF revela quem dedurou jogador do Cruzeiro expulso aos 3 segundos

A CBF divulgou neste domingo (27) o áudio do VAR na expulsão-relâmpago do atacante Rafael Silva, do Cruzeiro, durante a derrota para o Athletico por 3 a 0, no último sábado (26), pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Rafael Silva foi expulso por um lance aos três segundos de jogo na Ligga Arena. Ele deu uma cotovelada em Kaique Rocha ao tentar pressionar a saída de bola do Athletico.

A cotovelada de Rafa Silva foi dedurada por um dos bandeirinhas do jogo. Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha, assistente n°1, foi quem viu o lance e avisou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.