Emboscada de torcida do Palmeiras deixa um cruzeirense morto e 17 feridos

Uma emboscada de torcedores do Palmeiras contra cruzeirenses em Mairiporã, no interior de São Paulo, deixou um homem de 30 anos morto e 17 feridos na madrugada deste domingo (27). Durante a confusão, um ônibus foi incendiado e a rodovia Fernão Dias chegou a ficar interditada no sentido Belo Horizonte. As informações são da Policia Rodoviária Federal e da Secretaria de Segurança Pública de SP.

Ainda segundo as autoridades, todas as vítimas são torcedores do Cruzeiro. Quinze vítimas foram levadas ao Pronto Socorro Anjo Gabriel, em Mairiporã, e três encaminhadas ao Hospital de Franco da Rocha. Sete pessoas sofreram traumatismo craniano e um homem teve uma lesão por arma de fogo no abdômen, mas não corre risco de vida.

Entre os 17 feridos, estava um homem de 30 anos que foi levado ao hospital em Mairiporã, mas acabou morrendo durante o atendimento.