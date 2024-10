Jogador expulso com 3 segundos de jogo se desculpa: 'Me excedi'

Quero me desculpar com toda a torcida cruzeirense, meus companheiros e o staff que me acompanha pelo ocorrido no jogo. Sei que errei e acabei comprometendo o time na partida. Estava muito feliz com a oportunidade de voltar aos gramados e com grande vontade de ajudar, especialmente após três meses de uma recuperação dura e complicada. No entanto, acabei me excedendo. Peço desculpas mais uma vez. Vou trabalhar para reconquistar a confiança de todos.

Rafa Silva, no Instagram

Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, anunciou que Rafa Silva recebeu uma multa. O dirigente cruzeirense ressaltou que a atitude foi inadmissível.