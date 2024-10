Botafogo vence Bragantino, retoma ponta das mãos do Palmeiras e abre frente

O Botafogo fez sua parte e aumentou a vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Brasileirão. Tudo por causa da vitória suada por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste sábado (26), no Nabi Abi Chedid, pela 31ª rodada do Brasileirão.

E foi uma vitória suada, com um gol de Gregore, já aos 40 minutos do segundo tempo. Desta vez, o time não cedeu empate, como no jogo anterior pela Série A, contra o Criciúma.

O resultado fez com que o Botafogo chegasse aos 64 pontos, três a mais do que o Palmeiras — que tropeçou na rodada, empatando com o Fortaleza em casa.