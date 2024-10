Inimigo da finalização e melhor amigo do impedimento: os números de Gabigol

Contra o Corinthians, o atacante somou três impedimentos. Ele teve uma finalização no gol e uma bloqueada.

Para Filipe Luís, é 'menos pior' estar impedido do que ter um estilo mais construtor como vinha acontecendo. Desde 2022, Gabigol mudou a forma de jogar. Naquele ano, Dorival Jr optou por um atacante mais "camisa 10" para jogar junto com Pedro. Desde então, é assim que ele vem sendo mais utilizado.

A falta de ritmo ajuda a explicar o momento. O atacante somou 238 minutos com Filipe Luís até agora. Nos últimos seis jogos com Tite foram 212 minutos.

O que eu mais peço para o Gabi é que ele se posicione de um jeito que seja produtivo. Cair em impedimento é um timing que ele não está tendo. Para mim, é menos pior ele ficar impedido do que descer para buscar a bola no pé, como eu via em anos anteriores. Que ele guarde a posição dele e entenda os movimentos que ele é capaz de fazer. A tendência é que melhore. Filipe Luís

Além dos impedimentos assinalados, Gabi também fica várias vezes em posição irregular durante as partidas. Em alguns momentos, deixa de receber as bolas dos companheiros por isso.

Gabigol voltará a ser a esperança do Flamengo na Copa do Brasil neste domingo. Ele é o único homem de origem da posição no elenco, já que Carlinhos não pode atuar na competição. O Rubro-negro encara o Corinthians às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.