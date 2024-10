Filipe Luís quer 'limpar cabeça' após derrota do Fla para pegar Corinthians

A primeira derrota do técnico Filipe Luís no Flamengo chegou. Logo em um clássico contra o Fluminense e antes do confronto decisivo diante do Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil. Péssima hora para isso, admitiu o treinador. Mas ele quer uma reação rápida para o jogo de domingo, em São Paulo.

"Sempre é ruim perder, obviamente eu sabia que viria à coletiva com resultado negativo. Triste que tenha sido num clássico e às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. Duro, mas o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para se superar, recuperar e recuperar a confiança. Temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo, que é vital", disse Filipe Luís.

Postura contra o Corinthians. "É importante sempre tentar vencer. Amistoso, Carioca, pré-temporada. E quando se perde, a derrota dói muito. Não é o melhor momento para perder o jogo. Mas o futebol te brinda com oportunidade de sair da derrota e ganhar domingo. Vamos para São Paulo para ganhar o jogo contra o Corinthians. Não vamos para nos defender. A partir daí, que vença o melhor. Mentalmente, zera. Confio muito nos meus jogadores".