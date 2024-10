Fluminense perde pênalti, mas se recupera e vence o Flamengo no Brasileirão

As duas equipes tem jogos importantes pela frente. O Flamengo faz o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil com o Corinthians no domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Fluminense tem partida importante pela parte de baixo da tabela contra o Athletico-PR em jogo atrasado do Brasileirão na terça-feira, às 19h30 (de Brasília).

Gabigol foi homenageado pelo Flamengo. Ele completou 300 jogos com a camisa do clube e recebeu uma placa comemorativa antes de o jogo começar.

O Fla ganhou um desfalque. Bruno Henrique estava pendurado e fica fora da próxima partida contra o Juventude após levar o terceiro amarelo.

O pré-jogo teve briga nos arredores do estádio. Torcedores dos dois times entraram em confronto em uma rua próxima ao Maracanã. Ninguém foi detido.

Como foi o jogo

Foi um primeiro tempo agitado no clássico. O jogo até começou mais truncado, mas o Flamengo se impôs e passou a controlar a posse de bola. Foram algumas boas chegadas, especialmente com Alcaraz, que parou na trave, e Matheus Gonçalves, com chute defendido por Fábio. Mesmo com volume, o time de Filipe Luís novamente mostrou dificuldades para ser eficiente.