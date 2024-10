Paquetá se diz frustrado e reclama de vazamento em investigação por apostas

O jogador foi denunciado em agosto de 2023 e sustenta que é inocente desde o início. "Estou extremamente surpreso e chateado como o fato de a FA decidir me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome", declarou o jogador na época.

A investigação começou na temporada passada e fez com que sua transferência para o City não andasse. Ele estava na mira do time comandado por Pep Guardiola quando a acusação formal foi protocolada pela FA (Football Association).

Paquetá vem atuando pelo West Ham e pela seleção brasileira durante o decorrer das investigações. Ele já foi retirado da lista de convocados quando o caso estourou, mas sua presença em compromissos seguintes foi bancada pela CBF — inclusive para a última Data Fifa. A entidade afirma que não pode antecipar uma suposta pena.