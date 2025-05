Antony marca em vitória do Betis, e Chelsea encaminha ida à final da Conference League

Os jogos de ida pelas semifinais da Conference League foram disputados nesta quinta-feira. Na Espanha, com gol do brasileiro Antony, o Betis ganhou da Fiorentina por 2 a 1 e, na Suécia, o Chelsea encaminhou a classificação ao bater o Djurgarden por 4 a 1.

O jogo de volta entre Fiorentina e Betis será realizado às 16h (de Brasília) da próxima quinta-feira, no Estádio Artemio Franchi. Chelsea e Djurgarden duelam no mesmo horário, no Stamford Bridge. Os ganhadores disputam a final.

O Betis saiu na frente no primeiro tempo nesta quinta-feira. Aos sete minutos, Bakambu venceu o zagueiro Comuzzo na corrida e cruzou para Ezzalzouli, que abriu o placar com um chute alto.