Osasco vence o Sesi Bauru e é hexacampeão da Superliga feminina de vôlei

Como esperado, o equilíbrio entre as equipes apareceu já no primeiro set. O Osasco começou melhor e chegou a abrir quatro pontos de vantagem em diferentes ocasiões. O Bauru se recuperou na reta final e chegou a ter um set point, mas viu o adversário virar e vencer por 26 a 24.

A superioridade mudou de lado no segundo set. Precisando do resultado para empatar a decisão, o Bauru foi melhor, ficou atrás do placar apenas três vezes e venceu por seis pontos de diferença (25 a 19).

Com a igualdade no placar, o equilíbrio voltou a aparecer no terceiro set. O Osasco chegou a abrir 5 a 0 no começo, mas viu o Bauru se recuperar e empatar a partida. O time osasquense conseguiu superar a equipe interiorana e fechou o penúltimo set por 28 a 26.