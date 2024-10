Federação Inglesa usará reportagem do UOL em investigação sobre Paquetá

A reportagem do UOL sobre as transferências bancárias de familiares de Lucas Paquetá para Luiz Henrique será anexada à investigação da Federação Inglesa (FA) sobre manipulação de resultados.

Os dois jogadores são citados no processo por terem supostamente levado cartões amarelos de propósito para favorecer apostas esportivas.

Até agora, o processo da FA levava em conta quatro jogos envolvendo Lucas Paquetá, do West Ham, e um de Luiz Henrique, então no Bétis, da Espanha. A Federação entrou em contato com o UOL para pedir documentos e informações que serão anexados à investigação.