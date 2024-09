Apostas na mira: Luiz Henrique recebeu Pix de parentes de Lucas Paquetá

Em 4 de fevereiro, ele levou cartão na derrota por 4 a 3 contra o Celta, em que esteve em campo por 11 minutos.

Os dois lances foram parecidos: faltas no campo de defesa do Bétis, em jogadas nas quais Luiz Henrique ajudava na marcação.

Em ambos os casos, o jogador atingiu os rivais com a perna esquerda, e a força das entradas causou indignação nos adversários.

Contra o Getafe, o brasileiro derrubou Carles Aleñá, que conduzia a bola no meio-campo.

Diante do Celta, a falta foi no argentino Franco Cervi, no lado esquerdo do ataque adversário, quando o rival conduziu a bola para trás.

Luiz Henrique reclamou timidamente da arbitragem nos dois lances.