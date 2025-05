Nottingham Forest tropeça no Brentford e perde chance de ir ao terceiro lugar do Inglês

? Nottingham Forest (@NFFC) May 1, 2025

O o Nottingham Forest segue 60 pontos e ocupa o sexto lugar, fora do grupo de classificados à Champions League. Já o Brentford, com 49 pontos, fica no 11º posto.

Os próximos compromissos das equipes serão pela 35ª rodada do Inglês. O Forest visita o Crystal Palace nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), enquanto o Brentford encara o Manchester United às 10h de domingo, no Old Trafford.