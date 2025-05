Athletico tem gol anulado no fim e empata com Brusque na Copa do Brasil

Brusque e Athletico não saíram do 0 a 0, hoje, na Arena Joinville, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Athletico até conseguiu balançar as redes aos 46 minutos do segundo tempo. No entanto, a arbitragem pegou o toque de mão de Luiz Fernando antes de entrar e, assim, anulou o que seria o tento da vitória do Furacão.

Quem vencer o jogo de volta irá às oitavas de final. Em caso de novo empate, o vencedor será decidido nos pênaltis.