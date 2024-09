Dorival não responde sobre Pix de parentes de Paquetá a Luiz Henrique

Caetano afirmou que não há investigação em andamento sobre Luiz Henrique e, assim, a CBF entendeu por convocá-lo outra vez.

A CBF se posicionou e você ajudou na resposta falando da presunção [de inocência]. Ela se repete. Luiz Henrique e Paquetá, também citado, ambos atuam pelos seus clubes, principalmente no caso do Luiz não há ação contra, investigação da La Liga. CBF não é órgão apropriado para fazer julgamento. CBF tem contato contínuo com todos os agentes, ligas, enfim, relacionado a todos os atletas e base também. Para qualquer tipo de sinalização de ação e investigação. Isso chegaria até nós porque temos órgão e departamento disso. Não tivemos nenhuma sinalização contrária ao Luiz e vai servir a seleção, pelo menos por enquanto. Se houver algum posicionamento diferente, também nos posicionaremos de forma diferente

As transferências

O UOL mostrou que familiares do meia Lucas Paquetá, do West Ham (ING), fizeram duas transferências, totalizando R$ 40 mil, para o atacante Luiz Henrique, do Botafogo.

O UOL teve acesso aos comprovantes das transferências e as confirmou também com pessoas envolvidas na operação, entre elas um tio de Paquetá.

Luiz Henrique é citado na investigação sobre manipulação de resultados em que Paquetá é acusado de forçar cartões amarelos para favorecer apostas esportivas. Esse processo é sigiloso e conduzido pela FA, a federação inglesa de futebol.