Recuperado de lesão, Lucas mira volta aos gramados pelo São Paulo: "Louco para estar em campo"

Lucas Moura está pronto para voltar aos gramados - pelo menos é o que diz o camisa 7 do São Paulo. O atacante se recuperou de um trauma no joelho direito, que o afastou dos gramados por mais de um mês. Neste período, ele perdeu dez partidas do Tricolor.

Agora, após estar totalmente recuperado do problema, Lucas mira retornar aos gramados pelo São Paulo. Ele não entra em campo desde o último dia 10 de março. O jogador, então, vive a expectativa de voltar a ser relacionado no duelo desta sexta-feira, contra o Fortaleza.

"Muito feliz. Graças a Deus estou de volta. É difícil ficar assistindo os jogos da arquibancada ou da televisão. (Estou) louco para estar em campo ajudando meus companheiros. Faz parte do futebol, mas o importante é que estou recuperado. Pronto para estar em campo", declarou o atleta em entrevista à SPFC Play.