Vasco cede empate ao Operário-PR pela ida da terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, Operário e Vasco empataram por 1 a 1, em Ponta Grossa. O confronto foi o de ida pela Terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com Nuno Moreira. Já o Operário chegou ao empate na etapa final, com Boschilia.

O confronto de volta entre as equipes será no dia 20 de maio, em São Januário. Quem vencer avança na Copa do Brasil. Um novo empate levará a decisão nos pênaltis.

O jogo