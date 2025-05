Cleber Xavier faz mudança na defesa do Santos para estreia contra o CRB na Copa do Brasil

O Santos está escalado para enfrentar o CRB, nesta quinta-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Esse será o primeiro jogo do técnico Cleber Xavier no Peixe.

O treinador fez apenas uma mudança em relação ao time que perdeu para o Red Bull Bragantino, no último domingo. Aderlan é a novidade na lateral direita.

Assim, a equipe terá: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Veron, Tiquinho Soares e Guilherme.