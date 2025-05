São Paulo: Lucas treina e estará à disposição de Zubeldía contra Fortaleza

O Lucas também volta. Ele já treinou ontem e treinou hoje novamente com o grupo, fez todos os trabalhos e também vai ficar à disposição do Zubeldía.

Eder Traskini, repórter do UOL

Por outro lado, o torcedor ainda terá que aguardar mais um pouco para ver Arboleda, Oscar e Pablo Maia.

O Arboleda que ainda não. A gente tinha a expectativa do Arboleda voltar até antes. Mas, no trabalho de hoje, ele, o Oscar e o Pablo Maia fizeram os trabalhos com a preparação física. Então, ele ainda não está à disposição do Zubeldía.

Eder Traskini, repórter do UOL

O São Paulo enfrenta o Fortaleza em casa na sexta-feira (2), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

