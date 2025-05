Casemiro marca, United vence Athletic Bilbao fora de casa e encaminha vaga na final da Europa League

Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Europa League, o Manchester United visitou o Athletic Bilbao no Estádio de San Mamés Barria e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Casemiro e Bruno Fernandes (2).

Com o resultado positivo, o United encaminhou a vaga para a grande final, já que poderá perder o duelo de volta por até dois gols de diferença. O Bilbao, por sua vez, terá que superar o adversário por quatro tentos. Em caso de triunfo por três de diferença, o jogo irá para a prorrogação e, se o empate no agregado persistir, a vaga será decidida nos pênaltis. O novo embate acontece na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Old Trafford.

O Athletic Bilbao retorna aos gramados neste domingo, contra a Real Sociedad, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no Estádio Municipal de Anoeta, às 16h (de Brasília). No mesmo dia, mas pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United duela com o Brentford, no Gtech Community Stadium, às 10h.