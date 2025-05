Vasco empata com Operário em jogo com lance de mais de 5 minutos de VAR

Gramado sofrível - O gramado do estádio Germano Krüger foi o principal ponto negativo da partida. Duro e com muitos buracos, prejudicou ainda mais a qualidade do duelo.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Bom início do lusitano no Vasco — Nuno Moreira tem apenas dois meses de Vasco, mas já tem correspondido. O lusitano chegou ao seu terceiro gol em 12 jogos e soma ainda duas assistências. Suas boas atuações já o fizeram cair nas graças dos cruzmaltinos.

Próximos jogos - O Vasco viaja para Brasília (DF) onde enfrenta o Palmeiras, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino vendeu o mando de campo para o estádio Mané Garrincha. Já o Operário recebe o América-MG, no Germano Krüger, pela Série B, também no domingo.

O jogo

Felipe Loureiro preferiu não fazer mudanças em relação ao time que já vinha atuando recentemente com o demitido Fábio Carille. O Cruzmaltino iniciou a partida tentando ter o controle e teve uma boa oportunidade com Rayan. Logo em seguida, Nuno Moreira fez um golaço e o jogo parecia que ficaria tranquilo, mas foi um engano. O Operário cresceu na partida, teve um pênalti anulado e criou as melhores chances na etapa inicial.

No segundo tempo o jogo ficou mais animado, com as duas equipes buscando as jogadas. O time da casa, porém, seguiu tendo mais volume e, de tanto martelar, chegou ao empate com Boschilia. Logo em seguida, Felipe Loureiro fez uma série de mudanças e recolocou o Vasco no jogo, principalmente com as boas movimentações do angolano Loide Augusto que, com atraso, mostrou suas credenciais e poderia ter feito o 2 a 1, mas o goleiro Elias estava esperto.