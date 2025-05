Laura Pigossi bate norte-americana e vai às quartas do W100 de Bonita Springs

Who wins between the 2018 Junior Wimbledon champion and the 2018 Junior Roland Garros champion? ? pic.twitter.com/m6GWWMFqkF

? ITF (@ITFTennis) May 1, 2025





"Acabei não conseguindo jogar tão bem o primeiro set e a minha adversária não errava uma bola. Segui acreditando que em algum momento ia ter uma oportunidade e me agarrei a uma bola fora no 1/6 0x1 e deu certo. Virei o jogo e venci. Agora tenho a oportunidade de fazer melhor amanhã", disse a brasileira após o jogo.

Laura enfrentará nas quartas de final a sérvia Katarina Jokic, que venceu com duplo 6/1 a norte-americana Iva Jovic também nesta quinta-feira. O duelo por uma vaga na semifinal acontece nesta sexta.