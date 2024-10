Estêvão explica escolha pelo Chelsea e diz que já acompanha futuro time

O atacante de 17 anos chegou a negociar com o Barcelona, um dos sonhos de sua carreira, mas não houve acordo com o clube catalão.

O que mais ele disse

Escolha pelo Chelsea. "Não tem nem o que falar do Chelsea, de estar numa cidade espetacular que é Londres, de jogar a liga mais forte do mundo e estar entre os melhores. Acho que ainda mais agora, com um time que está dando oportunidades para os jovens. Isso me chamou muita atenção e da minha família também. Tenho certeza de que escolhemos o time certo".

Aulas de inglês. "Estou tentando ao máximo não passar por dificuldades, então eu tento fazer [aulas de] inglês. Com as viagens dificulta um pouco, mas tento fazer ao menos duas vezes por semana. Tenho um preparador físico que me ajuda para o que vou enfrentar lá. A gente quer se adaptar aos vários cenários que vão acontecer para não sofrer tanto".

Família vai junto. "Por tudo o que eles me agregam, minha família vai comigo sim. Vai meu pai, minha mãe, minha irmã…. todo mundo topou e para morar em Londres também acho que ninguém iria querer ficar de fora".

De olho no Chelsea. "Já estou vendo os jogos hoje, estudando é possível ver o que vou enfrentar lá. Serve de aprendizado para chegar lá e tentar me adaptar o mais rápido possível. Sei que vou ter dificuldades, sim, mas tento pular essas dificuldades rapidamente".