São Paulo x Libertad: onde assistir ao duelo pela Libertadores

São Paulo e Libertad se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

O penúltimo compromisso do Tricolor na fase de grupos do torneio será televisionado pela Globo e Paramount+, mas você também acompanha toda a repercussão da partida aqui no gazetaesportiva.com.

O São Paulo é o líder do Grupo D da Libertadores, com dez pontos, e precisa de uma vitória para confirmar a classificação às oitavas de final como primeiro colocado da chave.