Estêvão era prioridade do Barcelona. Plano mudou após Vitor Roque e Yamal

O mesmo Cury foi quem, em outubro de 2023, havia colocado na mesma mesa Ivo Gonçalves, pai de Estêvão, e Deco, para falar do futuro da joia palmeirense. Diante de toda a tensão causada pela situação de Vitor Roque, a diretoria do Barcelona entendeu que não era hora de priorizar a contratação de outro jovem atacante brasileiro.

Lamine Yamal, do Barcelona, em ação contra o Betis Imagem: Eric Alonso/Getty Images

O efeito Lamine Yamal

Além dos motivos econômicos e da crise nos bastidores, há outra razão meramente futebolística pela qual o Barcelona colocou o pé no freio nas investidas por Estêvão: a explosão de Lamine Yamal, de apenas 16 anos, novo candidato a estrela do clube e possível titular da seleção espanhola na Eurocopa.



Revelado nas categorias de base do Barcelona, Yamal ganhou espaço no time titular justamente quando o clube analisava as possibilidades econômicas de contratar Estêvão. Como ambos jogam na mesma posição, a ponta-direita, a diretoria do clube deixou de ver o brasileiro como prioridade.

Em sua primeira temporada completa como profissional, Lamine Yamal já disputou 49 partidas, com sete gols e sete assistências pelo Barcelona. Na seleção espanhola, são seis jogos, com dois gols e uma assistência, além do recorde de jogador mais jovem a marcar um gol pela equipe.