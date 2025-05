Em meio à oscilação, Corinthians tem pela frente sequência de decisões e clássico

O Corinthians vive um momento de oscilação na temporada e ainda não conseguiu engrenar sob o comando de Dorival Júnior. Em meio a altos e baixos, o técnico terá pela frente uma sequência decisiva para tentar embalar de vez à frente do Timão.

Vindo de uma derrota de virada para o Mirassol, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra agora volta as atenção para a Sul-Americana. Nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), o time visita o Racing-URU, em Montevidéu, e precisa vencer para se manter vivo na Sul-Americana.

Em seguida, o Corinthians mede forças com o Santos. O clássico, válido pela nona rodada do Brasileirão, está marcado para as 16h de domingo, na Neo Química Arena.