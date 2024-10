Palmeiras pode igualar sequência invicta no Brasileiro que foi alcançada pela última vez em 2023

Nesta temporada, a maior sequência invicta do Palmeiras foi de 15 jogos, que aconteceu entre janeiro e março, durante disputa do Campeonato Paulista. A equipe acabou sendo derrotada pelo Santos, por 1 a 0, apenas no primeiro jogo da final do Estadual, mas depois reverteu o resultado e faturou a taça.

Buscando igualar a sequência de dez jogos sem perder no Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Juventude, pela 30ª rodada. A bola rola apenas no dia 20, após data Fifa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). E para isso, o Verdão conta com bom retrospecto contra o adversário. São 23 jogos, 13 vitórias, sete empates e três derrotas.

No momento, o Verdão tem 57 pontos e está na vice-liderança do Brasileiro.